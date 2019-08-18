Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе, где произошел пожар, работает в штатном режиме
КЕМЕРОВО, 18 авг — ПРАЙМ. Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе, за исключением забоя, где произошло задымление, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики РФ.
Ранее сообщалось, что из-за пожара в шахте "Грамотеинской", который произошел в тупиковом забое на глубине 200 метров, эвакуированы 43 горняка. Пострадавших нет.
"Шахта (за исключением забоя, где произошло задымление) работает в штатном режиме. На плановую производственную деятельность предприятия происшествие не повлияло", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что создана комиссия по расследованию причин пожара.
https://1prime.ru/energy/20190818/830247558.html