МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Энергоблок №4 Белоярской АЭС в Свердловской области с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 утром в воскресенье второй раз за чуть более чем месяц остановлен автоматикой, сообщило управление информации и общественных связей БАЭС.

"Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме", — говорится в сообщении. После выяснения причин произошедшего энергоблок вновь возобновит работу, добавила пресс-служба станции.

"Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС нет. Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в ее окрестностях находится на уровне естественного природного фона", — подчеркивается в сообщении.

Предыдущая внеплановая остановка блока №4 БАЭС произошла 12 июля нынешнего года. Тогда причиной остановки было названо изменение характеристик конденсатора, встроенного в выключатель турбогенератора. Отклонений от пределов и условии? безопасной? эксплуатации не было.

Энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием начал работу в конце 2015 года. Он необходим для отработки ряда технологий для развития атомной энергетики на основе так называемого замкнутого ядерного топливного цикла. В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.