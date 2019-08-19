МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Москвы и Ненецкого автономного округа на свои среднемесячные зарплаты могут купить бензина больше, чем в других регионах России, меньше всего топлива на свою среднюю зарплату могут приобрести жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Чтобы оценить доступность автомобильного топлива, эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основе данных Росстата рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России. В результате составлен рейтинг доступности бензина для населения. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018 года по май 2019 года на региональную цену бензина по состоянию на конец июля 2019 года.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату, которая, по информации экспертов, заметно выше среднероссийского значения, можно приобрести 2080 литров в месяц. Второе место заняла Москва (1798 литров), третье – Ненецкий автономный округ (1609 литров).

Еще в десяти регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более 1 тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся Чукотский автономный округ, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область, Коми.

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

АУТСАЙДЕРЫ

Самая низкая доступность топлива в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в три — четыре раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. Это объясняется не только ценами на бензин, которые выше среднероссийских, но и низкими зарплатами в северокавказских регионах.

На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 514 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии – 520 литров, в Кабардино-Балкарии– 525 литров.

Кроме перечисленных, в замыкающую рейтинг десятку регионов с самой низкой доступностью бензина для населения входят Адыгея (547 литров), Ивановская область (547 литров), Калмыкия (548 литров), Северная Осетия – Алания (556 литров), Алтайский край (557 литров), Тамбовская область (558 литров), Чечня (558 литров).

ДОСТУПНЫЙ НЕ ЗНАЧИТ ДЕШЕВЫЙ

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 39,62 рублей за литр в Челябинской области, до 56 рублей за литр на Чукотке. При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне.

Бензин марки АИ-92 в конце июля 2019 года стоил больше 50 рублей за литр в Чукотском автономном округе, Якутии и Магаданской области, однако во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более 1 тысячи литров бензина.

Кроме вышеназванных в десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин АИ-92 входят Камчатка (47,41 рубля за литр), Ненецкий автономный округ (45,64 рубля за литр), Севастополь (45,41 рубля за литр), Крым (45,33 рубля за литр), Сахалин (44,69 рубля за литр), Калининградская область (44,48 рубля за литр), Адыгея (44,33 рубля за литр).

В лидирующей группе с самыми низкими ценами на автомобильное топливо представители разных федеральных округов. Минимальная стоимость бензина АИ-92 в конце июля 2019 года зафиксирована в Челябинской области (39,62 рубль за литр). Еще в шести регионах цена этой марки бензина была ниже 41 рубля за литр — это Томская область, Ингушетия, Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская и Калужская области.

Авторы исследования отмечают, что в ряде регионов с относительно дешевым бензином его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами в этих регионах.

ДИНАМИКА ЦЕН

В среднем по России за семь месяцев 2019 года цена бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%, в то время как индекс потребительских цен в России за этот период составил 102,7%. Таким образом, темпы роста цен на бензин были ниже инфляции, в то время как предыдущие два года наблюдалась обратная ситуация.

Можно отметить, что в 10 российских регионах средние цены на бензин марки АИ-92 снизились по сравнению с концом 2018 года. Снижение зафиксировано в Забайкалье, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Сахалинской области, Севастополе, Туве, Дагестане, Амурской и Иркутской областях.

Наиболее существенно цены на топливо выросли в Мордовии и Кировской области, где средняя стоимость АИ-92 за семь месяцев 2019 года увеличилась на 4,1%.

Эксперты полагают, что за счет административных методов сдерживания рост цен на бензин по итогам 2019 года будет примерно соответствовать инфляции, то есть составит не более 4-5%. При этом рост заработной платы, учитывая ее динамику в первом полугодии, может составить в среднем по стране около 7%. Таким образом, доступность бензина должна вырасти, но в разных регионах ситуация будет складываться по разному.

В некоторых регионах в 2019 году рост заработной платы существенно опережает по темпам среднероссийский показатель – например, в Костромской, Магаданской, Кемеровской, Липецкой, Сахалинской областях, Севастополе и Туве заработная плата по итогам января-мая 2019 года выросла более чем на 10%, в то время как в целом по стране рост составил 7%. В таких регионах доступность бензина может увеличиться в большей степени, чем в других.

Подробно с результатами исследования можно ознакомиться на сайте ria.ru.