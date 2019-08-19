КРАСНОДАР, 19 авг — ПРАЙМ. Сравнительно низкий уровень доступности бензина для населения в Адыгее объясняется маленькими зарплатами и отчасти ценами основного оператора, объяснили РИА Новости в региональном министерстве экономического развития. Самым доступным в России бензин оказался для жителей северных регионов и Москвы

Чтобы оценить доступность автомобильного топлива, эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России.

Наверху рейтинга оказались преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2080 литров. Самая низкая доступность зафиксирована на Северном Кавказе. Адыгея находится на 82-й позиции рейтинга, там на среднюю зарплату можно купить 547 литров бензина АИ-92.

"В связи с тем, что основным оператором в Республике Адыгея является ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" (21 АЗС), чьи розничные цены выше основных конкурентов, средняя розничная цена в республике выше относительно Краснодарского края", — сообщили агентству в минэкономразвития региона.

Сотрудники министерства обратили внимание, что результаты этого и большинства других рейтингов в основном определяет именно показатель уровня зарплат. "Недостаточный уровень реальной заработной платы по Республике Адыгея влияет на результаты рейтингов среди регионов", — отметили в региональном минэкономразвития.

Среди мер, которые предпринимают власти по снижению стоимости бензина, в министерстве назвали работу по привлечению на розничный рынок нефтепродуктов новых операторов. Основными мерами для повышения зарплат граждан обозначены выстраивание диалога с предприятиями, вывод зарплат из "тени" и снижение неформальной занятости.