МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. На внутреннем рынке России с 12 по 16 августа 2019 года оптовые цены на основные виды моторного топлива снизились незначительно, следует из данных агентства "Прайм".

Оптовые партии бензина 92 Класс 5 и бензина 95 Класс 5 подешевели на 94 рублей и 29 рублей за тонну – до 48,949 тысячи рублей и 51,673 тысячи рублей за тонну соответственно.

Оптовая цена на дизельное топливо летнее Класс 5 снизилась на 73 рубля, составив 51,111 тысячи рублей за тонну.



