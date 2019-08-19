МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Только "Роснефть" подала заявку на участие в аукционе на Западно-Иркинский нефтегазовый участок недр на севере Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.

"На конкурс подала заявку единственная компания — ПАО НК "Роснефть", — сообщили в министерстве, отметив, что технолого-экономические показатели еще не поданы. Срок их предоставления —20 сентября 2019 года.

Заседание конкурсной комиссии состоится 2 сентября, сам конкурс — 15 октября 2019 года, напомнили в Минприроды.

Также в ведомстве отметили, что торгов не будет. Стартовый платеж за участок — 402,754 миллиона рублей. Как сообщалось в документах Роснедр, этот участок расположен на территории водно-болотных угодий и заказника "Бреховские острова". Кроме того, в пределах Западно-Иркинского участка находится часть Пайяхского нефтяного месторождения.

Также ведомстве отметили, что торгов не будет. Стартовый платеж за участок — 402,754 миллиона рублей.

Извлекаемые запасы нефти в пределах участка недр по категории С2 составляют 11,940 миллиона тонн. Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти по категории Д1 — 10 миллионов тонн; газа по категории Д1 — 120 миллиардов кубометров, по категории Д2 — 150 миллиардов кубометров.

В апреле газета "Ведомости" сообщила, что согласно письму Минприроды президенту РФ Владимиру Путину от 10 апреля, министерство по просьбе "Роснефти" согласно провести конкурс на Западно-Иркинский участок недр. Это письмо было ответом на просьбу "Роснефти" выставить Западно-Иркинский участок на конкурс в этом году, сообщало издание.