МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" получил от акционеров заявки на приобретение 82,9 миллиона акций компании и, согласно ранее объявленным планам, выкупит 35 миллионов акций пропорционально заявкам по цене 5,45 тысячи рублей за штуку, следует из сообщения компании

Таким образом, заявки будут удовлетворены примерно на 42%.

"В период действия оферты поступили заявления о продаже 82 891 133 акций, в том числе заявление от Lukoil Securities Limited (стопроцентного дочернего общества компании) о продаже 36 624 079 акций. Количество акций, приобретаемое у каждого акционера, будет определено пропорционально заявленным требованиям. Акции будут приобретены по цене 5 450 рублей за штуку и оплачены в срок не позднее 28 августа 2019 года", — говорится в сообщении.

"Лукойл" напомнил, что заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения годового собрания от 20 июня 2019 года об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения 35 миллионов акций.

Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет "Лукойла", что приведет к уменьшению уставного капитала до 715 миллионов обыкновенных акций.