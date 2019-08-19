КИЕВ, 19 авг — ПРАЙМ. "Укртрансгаз" согласовал с операторами других стран технические решения для реверсных поставок газа из Румынии и рассчитывает, что с 2020 года по этому маршруту на Украину можно будет ежегодно импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа, сообщила в понедельник пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы (ГТС).

"К зиме 2019/2020 готовимся основательно — создаем дополнительные возможности для поставок газа из ЕС. Совместно с "Молдовагаз" готовим новый маршрут импорта газа из Румынии. "Укртрансгаз", "Молдовагаз" и операторы ГТС других стран согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы трансбалканских трубопроводов по направлению "юг-север" (реверс по трубопроводу Транзит-1)", — говорится в сообщении в Facebook.

"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", — отметила пресс-служба.