МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. General Electric приняла меры по защите методов ведения бухгалтерского учета в понедельник после обвинения компании в сокрытии расходов и подтасовке данных по прибыли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"General Electric усилила защиту своих методов ведения бухгалтерского учета в понедельник после того, как инвесторы запросили компанию об исследовательском отчете, утверждающем, что компания не откладывает средства на покрытие возможных страховых убытков в размере 29 миллиардов долларов, а также ненадлежащим образом подсчитывает прибыль дочерней компании Baker Hughes", — говорится в сообщении агентства.

В четверг финансовые следователи Гарри Маркополос (Harry Markopolos) и Джон Макферсон (John McPherson) опубликовали отчет, в котором обвинили компанию в сокрытии некоторых расходов на протяжении десятилетий. Акции компании подешевели на 11% из-за опасений инвесторов относительно финансового состояния компании.

При этом также на прошлой неделе гендиректор General Electric отметил, что доклад Маркополоса был "манипулированием рынком — чистым и простым".

В понедельник руководитель по связям с общественностью General Electric Стив Винокер (Steve Winoker) в своем электронном письме заявил, что сумма долгосрочных страховых выплат будет "истекать в течение десятилетий" и что компания использует "тщательный актуарный анализ", а также следует "нормативным правилам бухгалтерского учета" для оценки будущих выплат.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.