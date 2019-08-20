МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" завершил программу buy back на 3 миллиарда долларов, выкупив 4,96% акций, сообщила во вторник компания.

"C начала действия программы обратного выкупа Lukoil Securities Limited (100%-ное дочернее общество компании) в совокупности приобрело на регулируемых торговых площадках 13,507 миллиона обыкновенных акций и 23,697 миллиона депозитарных расписок на сумму 3 миллиарда долларов. Приобретенные ценные бумаги составляют 4,96% уставного капитала компании", — говорится в сообщении.

В конце августа прошлого года "Лукойл" объявил о начале программы обратного выкупа акций на общую сумму до 3 миллиардов долларов на открытом рынке сроком действия с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года. Первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын в начале 2019 года сообщал, что компания ускорит выполнение buy back в 2019 году и вынесет на рассмотрение новую программу не ранее августа, после подведения итогов публичной оферты.