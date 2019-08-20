КИШИНЕВ, 20 авг — ПРАЙМ. Молдавия ведет переговоры с "Газпромом", чтобы иметь возможность получать газ через газопровод "Турецкий поток", заявил министр экономики Молдавии Вадим Брынзан на брифинге во вторник.

Молдавия ищет альтернативные пути импорта российского газа, так как в конце 2019 года истекает контракт на его транзит через Украину.

"Мы ведем переговоры с "Газпромом", чтобы получать газ через "Турецкий поток". Мы планируем инициировать четырехсторонние переговоры между Украиной, Румынией, Болгарией и Молдавией о получении газа из этого газопровода, чтобы обсудить технико-экономические особенности такого способа получения газа", — сообщил Брынзан.

По его словам, дискуссия между странами состоится на платформе Европейской комиссии, которая выступит посредником.

"Также в ближайшие дни будет утвержден новый глава Moldovagaz Вадим Чебан, который продолжит переговоры с "Газпромом" о продлении или перезаключении контракта на поставку газа", — добавил министр.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.