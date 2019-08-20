КИЕВ, 20 авг — ПРАЙМ. Украина в январе-июне 2019 года импортировала 4,86 миллиарда кубометров природного газа на общую сумму более одного миллиарда долларов, сообщает Государственная служба статистики страны (Госстат).

По данным ведомства, Украина импортировала из Швейцарии более 1,7 миллиарда кубометров газа на 372,8 миллиона долларов, из Германии — 1,57 миллиарда кубометров газа на 329,7 миллиона долларов, из Венгрии – 356 миллионов кубометров на 72,9 миллиона долларов.

Кроме того, в первом полугодии был импортирован природный газ из Польши (292,8 миллиона кубометров) на сумму 63,8 миллиона долларов, из Чехии (246 миллиона кубометров) на 51,8 миллиона долларов, из Австрии (224,3 миллиона кубометров) на 63,6 миллиона долларов.

Также Украина импортировала из Франции 172,7 миллиона кубометров газа на 38,5 миллиона долларов, из Великобритании – 106,6 миллиона кубометров на 28,75 миллиона долларов, из Люксембурга – 88,6 миллиона кубометров на 23 миллиона долларов, из Болгарии 1,3 миллиона кубометров на сумму 154 тысячи долларов. Всего в январе-июне Украина импортировала природный газ из 12 европейских стран.

Ранее пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что Украина импортировала в 2018 году 10,6 миллиарда кубометров газа с европейского направления, сократив его импорт почти на 25% по сравнению с 2017 годом.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.