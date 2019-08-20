МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,83%, до 6,1 доллара, "Новатэка" — на 2,19%, до 191,7 доллара, "Лукойла" — на 1,92%, до 79,78 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 2,64%, до 6,91 доллара, "Газпром нефти" — на 0,49%, до 31 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 3,12%, до 22,79 доллара, "Северстали" — на 1,35%, до 14,31 доллара, НЛМК — на 0,19%, до 20,92 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 2,98%, до 1,17 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,38%, до 13,2 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 0,42% до 19,08 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 0,43%, до 12,8 доллара, "Ленты" — не изменилась, оставшись на уровне в 3,3 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 0,61%, до 3,3 доллара.