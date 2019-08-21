ВАШИНГТОН, 21 авг /ПРАЙМ/. Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.

Президент США Дональд Трамп принял президента Румынии Клауса Йоханниса в Белом доме.

"Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности. Мы подчеркиваем наше несогласие с "Северным потоком 2" и другими проектами, которые ставят наших союзников и партнеров в зависимость от энергоносителей из России", — следует из распространенного заявления.

В Белом доме добавили, что "ресурсы природного газа в Румынии могут повысить благосостояние наших стран и укрепить энергетическую безопасность Европы". "Соединенные Штаты и Румыния рассмотрят вопрос о том, как наилучшим образом улучшить инвестиционный климат в области энергетики в Румынии таким образом, чтобы это было выгодно обеим странам", — говорится в сообщении.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.