ВЛАДИВОСТОК, 21 авг /ПРАЙМ/. Сотрудники Росгвардии Чукотки готовятся к прибытию в Певек первой и единственной на сегодняшний день в мире плавучей атомной теплоэлектростанции, сообщает пресс-служба Восточного округа Войск национальной гвардии РФ.

"Конкретные задачи по охране плавучей атомной станции будут возложены на подразделения вневедомственной охраны…. На сегодняшний день уже заканчиваются мероприятия по комплектованию подразделения. Учитывая важность выполняемых задач, к кандидатам на должности предъявлялись повышенные требования не только к теоретическим знаниям и навыкам по специфике работы, но и к практической деятельности, имеющемуся опыту работы", — говорится в сообщении.

Сотрудники подразделения проводят комплексные занятия, в том числе с участием представителей Росатома. Они изучают специфику управления специальной техникой, установленной на энергоблоке, а также использованию современных инженерно-технических средств охраны.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 — это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которая заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Ожидается, что плавучий блок отправится из Мурманска на Чукотку 23 августа и что ПАТЭС начнет работать в декабре нынешнего года.

"Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек. Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка.