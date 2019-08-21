МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал направить на дивиденды за первое полугодие 162,6 миллиарда рублей из расчета 15,34 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года в размере 15,34 рубля на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть", а также установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 октября 2019 года. Общая сумма средств, которая будет направлена ПАО "НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 162,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Внеочередное собрание акционеров совет директоров решил созвать 30 сентября в форме заочного голосования.