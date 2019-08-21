МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Газпром нефть" получила 12 лицензий на право пользования недрами на западе полуострова Таймыр, говорится в сообщении компании.

"Газпром нефть" получила лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения на западе полуострова Таймыр. 12 участков общей площадью более 5 тысяч квадратных километров расположены на территории Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края", — отмечает "Газпром нефть".

В компании уточнили, что лицензии на Западно-Таймырские участки 1-12 выданы сроком на 7 лет. "Развитие проектов по добыче нефти в Арктике — стратегический приоритет нашей компании. За Северным полярным кругом есть множество возможностей как для освоения уже открытых месторождений, так и для поиска новых. Таймыр — одна из самых малоизученных территорий нашей страны, мы высоко оцениваем потенциал этого региона и начинаем формирование программы его геологического изучения", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Александра Дюкова.

Как отметили в компании, для получения лицензий на эти участки "Газпром нефть" использовала "заявительный" принцип. Он предполагает, что право пользования участком получает недропользователь, который первым подал корректно оформленную заявку. При этом на участке не должно быть открытых запасов или прогнозных ресурсов углеводородного сырья категории D0 или Dл.

Планируется, что в 2020-2021 годах "Газпром нефть" проведет обобщение региональных данных, аэрогеофизическую и полевую геологическую съемку территории. По результатам будет подготовлена программа поисковых геологоразведочных работ.

В августе текущего года сообщалось, что "Газпром нефть" получила пять новых лицензий на право пользования недрами с целью геологического изучения на западе Таймыра.