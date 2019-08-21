МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Сбербанк предоставит АО "Аккую Нуклеар", "дочке" госкорпорации "Росатом", кредит на 400 миллионов долларов на 7 лет для строительства атомной электростанции в Турции, сообщила в среду пресс-служба банка.

"Сбербанк стал первым кредитором проекта по строительству атомной электростанции "Аккую" в Турции. В рамках сделки Сбербанк предоставит АО "Аккую Нуклеар", дочерней компании госкорпорации "Росатом", кредит в сумме 400 миллионов долларов на срок 7 лет", — говорится в сообщении. Ранее работы по сооружению АЭС "Аккую" финансировались из средств федерального бюджета РФ и собственных средств "Росатома", отмечается в сообщении.

АЭС "Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турции. Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый. Строительство энергоблока №1 началось в апреле 2018 года. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.