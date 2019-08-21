МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Роснедра не намерены включать требования об обязательном сжижении газа на заводах по производству СПГ в условия лицензий на все газовые месторождения в Арктике, сообщил журналистам руководитель ведомства, замглавы Минприроды РФ Евгений Киселев.

Отвечая на вопрос о предложении внести в арктические лицензии обязательства по сжижению газа на все газовые месторождения в Арктике, Киселев сказал: "Нет, такого не было никогда. Были локализованы проекты и было поручение зарезервировать часть месторождений под производство СПГ, но она (опция — ред.) реализована, это была как раз последняя опция".

По словам Киселева, такое условие в последний раз указывалось в документации аукциона на право пользование Солетско-Ханавейским месторождением, которым заинтересовался "Новатэк". В материалах было сказано, что необходимо "обязательное использование ресурсной базы месторождений на участке недр для производства сжиженного природного газа на построенных и планируемых в соответствии с решениями правительства РФ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и прилегающей акватории производственных мощностях по сжижению природного газа и объектах сопутствующей инфраструктуры".

"Это воля компаний. Компании сами просчитывают свою бизнес-стратегию, оценивают риски и возможные преференции… Если кто-то еще решит дополнительно входить в этот рынок, то мы препятствовать не будем", — добавил глава Роснедр.

В феврале 2018 года Минприроды предложило правительству включить в условия проведения аукционов и конкурсов на газовые месторождения в Арктике требования по производству СПГ на действующих мощностях или по планированию строительства новых мощностей и инфраструктуры для сжижения газа. Дополнительные условия предлагалось ввести для ЯНАО и Таймыра.

Минприроды в 2016 году по просьбе "Новатэка" приостановило лицензирование ряда участков на Ямале и Гыдане. В 2017 году Роснедра провели аукционы на Гыданское, Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское газовые месторождения, а также Штормовое газовое месторождение в ЯНАО. По условиям лицензий, недропользователь обязан использовать ресурсную базу для производства СПГ на территории ЯНАО. Таким образом, только "Новатэк" мог подать заявку на участие в аукционах на месторождения и стать победителем.

В июле текущего года правительство РФ распорядилось провести аукцион на право пользования нефтегазовым участком недр, включающим Солетско-Ханавейское месторождение в ЯНАО. В его условиях также использование добытого для производства СПГ в регионе. Заявки на участие подали две структуры "Новатэка". Итоги планируется подвести 30 августа.