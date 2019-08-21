МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Чистый долг "Роснефти" в долларовом выражении к концу июня составил 45,7 миллиарда долларов против 41,1 миллиарда долларов в конце 2018 года, говорится в презентации компании.

Показатель за 2019 год включает единовременное увеличение внеоборотных активов и финансовых обязательств в результате отражения на балансе операционной аренды в размере 103 миллиардов рублей в соответствии с изменившимися стандартами МСФО, поясняется в презентации.

Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,4. EBITDA компании в долларовом выражении в первом полугодии выросла на 2,5% — до 16,3 миллиарда долларов, во втором квартале снизилась на 3,6% — до 8 миллиардов долларов.

Ранее в сообщении компании говорилось, что чистый долг и торговые обязательства компании сократились на 157 миллиардов рублей за первое полугодие. Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец полугодия составило в рублевом выражении 1,3. EBITDA по итогам первого полугодия составила 1,063 триллиона рублей, увеличившись на 11,9%, по итогам второго квартала — снизилась на 6%, до 515 миллиардов рублей.