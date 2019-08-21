МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток российской энергомашиностроительной компании "Силовые машины" по МСФО в первом полугодии сократился на 1,7% и составил 9,991 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании снизилась на 9,5% и составила 21,115 миллиарда рублей. Валовый убыток вырос на четверть и составил 2,853 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения сократился за отчетный период на 10,8%, до 10,533 миллиарда рублей.

Активы компании с начала 2019 года сократились на 7,5%, составив 141,8 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства на 30 июня 2019 года снизились на 13,6%, до 108,849 миллиарда рублей, долгосрочные — на 60,6%, до 14,235 миллиарда рублей.

"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Владельцем компании является Алексей Мордашов, который также контролирует "Северсталь".