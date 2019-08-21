ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил о завершении работ на финляндском участке проекта "Северный поток-2" и поблагодарил Финляндию за прагматичный подход к проекту.

В сентябре 2018 года началась прокладка газопровода "Северный поток-2" через исключительную экономическую зону Финляндии.

"Могу проинформировать о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, финской исключительной экономической зоне", — сказал Путин после переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

Он также поблагодарил Финляндию за "прагматичный подход" к "Северному потоку-2".

Путин заявил, что рассчитывает на реализацию проекта.

"Европа заинтересована в получении европейского газа. Думаю, что проект будет реализован", — сказал Путин на пресс-конференции.

Говоря о характере и уровне российско-финляндских отношений в целом, российский лидер согласился с высокой оценкой, которую им дал Ниинистё.

По словам Путина, сегодня двустороннее взаимодействие идет как на высшем уровне, так и по линии правительств, министерств, ведомств, регионов, между общественными организациями, растет инвестиционное сотрудничество и товарооборот, осуществляются крупные совместные проекты.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.