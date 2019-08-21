КИЕВ, 21 авг — ПРАЙМ. "Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой, сообщил в среду глава компании Андрей Коболев.

"Украина взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года, и это сейчас отражено в постановлениях правительства. Чтобы дать вам больше контроля над ситуацией, мы запускаем продукт "Газовый запас", воспользоваться которым сможет каждый житель Украины, который покупает газ. Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его — зимой", — написал Коболев в Facebook.

По его словам, предложение будет действовать до 25 сентября, на одну семью можно купить до 25 тысяч кубометров газа по фиксированной "летней" цене.

С 1 октября 2015 года вступил в силу закон Украины "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставки газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем кроме случаев, предусмотренных законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка газа, на субъекты рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности в объемах и на условиях, определенных кабинетом министров Украины.