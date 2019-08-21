БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг /ПРАЙМ/. Две аргентинские провинции, богатые запасами нефти, обратились в Верховный суд с просьбой признать неконституционным решение властей страны заморозить цены на бензин, сообщает телеканал TN.

Речь идет об обращении губернатора региона Рио Негро Альберто Веретилнека и провинции Неукен Омара Гутиерреса, которые считают меру неконституционной. По их мнению, привязка цены к обменному курсу в 45.19 песо за доллар вместо 57 песо, который есть на сегодня, не имеет ничего общего с реальностью. Губернаторы считают, что можно было использовать иные механизмы влияния на цены на топливо – например, ввести послабления по налогам.

Заморозка цен на бензин и другие виды топлива на 90 дней была введена президентом Маурисио Макри в ряду с иными мерами для того, чтобы поддержать аргентинцев, столкнувшихся с последствиями обвала песо после победы оппозиции на праймериз. При этом правительство сначала объявило о введении заморозки и лишь потом собрало для обсуждения нефтяников.

Кроме того, по бюджету регионов ударило и обнуление НДС на социально значимые продукты питания.

Новый министр финансов Аргентины вместе с министром энергетики провели встречу с губернатором и главами нефтегазовых компаний. Следующее совещание состоится на предстоящей неделе.

Итоги праймериз в Аргентине, которые прошли 11 августа и на которых оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента, оказались крайне тяжелыми для экономики страны. На следующий день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не может восстановить свои позиции, основной биржевой индекс страны рухнул на 38%, что стало одним из худших показателей за всю историю.