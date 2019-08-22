МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) присвоило компании "Сибур" долгосрочный рейтинг эмитента на уровне "BBB-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Мы ожидаем, что после завершения крупномасштабного проекта "Запсибнефтехим" кредитные показатели компании "Сибур" существенно укрепятся благодаря более высоким объемам продаж, более высокой и менее волатильной марже и более высоким показателям генерирования денежного потока", — говорится в сообщении.