S&P присвоило "Сибуру" рейтинг "BBB-" со стабильным прогнозом
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) присвоило компании "Сибур" долгосрочный рейтинг эмитента на уровне "BBB-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.
"Мы ожидаем, что после завершения крупномасштабного проекта "Запсибнефтехим" кредитные показатели компании "Сибур" существенно укрепятся благодаря более высоким объемам продаж, более высокой и менее волатильной марже и более высоким показателям генерирования денежного потока", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20190822/830259642.html