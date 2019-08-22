МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минфин рассматривает идею повышения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, чтобы компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов из-за предоставления льгот "Роснефти" и "Газпром нефти" для Приобского месторождения. Как пишет "Коммерсант", "Роснефть" просит десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд рублей в год, "Газпром нефть" — вычет на 13,5 млрд рублей в год с 2020 года.

Приобское месторождение, которое разрабатывают компании, считается перспективным, но его запасы относятся к трудноизвлекаемым. По оценкам "Роснефти", только на ее части добыча за весь срок действия льгот может достичь 70 млн тонн нефти, дополнительные налоговые поступления в бюджет — в 660 млрд рублей. Решение о предоставлении льгот пока не принято – обсуждаются, прежде всего, источники их восполнения.

Для компенсации Минфин рассматривает дополнительное повышение НДПИ на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ), который является побочным продуктом нефтедобычи, пишет издание. Необходимый объем повышения и размер НДПИ на ПНГ не называется.

ВЕРОЯТНЫЙ СЦЕНАРИЙ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, такой вариант вполне может стать реальностью. "При повышении налоговой нагрузки Минфин руководствуется логикой восстановления выпадающих доходов бюджета, и мы уже не единожды видели, как этот подход применялся. Например, при недавно одобренном улучшении параметров механизма отрицательного акциза в пользу НПЗ – была введена дополнительная надбавка по НДПИ, целью которой является как раз компенсация выпадающих доходов бюджета", — приводит пример аналитик по нефтегазовому сектору и электроэнергетике Atonline Limited Ангелина Глазова.

В июле президент поручил правительству ввести мораторий на предоставление новых льгот нефтедобывающим компаниям до того, как завершится инвентаризация запасов всех нефтяных месторождений, разрабатываемых в стране, и будет проведена оценка их эффективности разработки в текущих налоговых условиях для выработки системных мер предоставления государственной поддержки. Однако льготы для Приобского месторождения были концептуально согласованы до введения моратория, поэтому, вероятно, они будут предоставлены, считает младший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Филипп Мурадян.

"В этих условиях похоже, что Минфин хочет минимизировать отток средств для реализации этой инициативы, поэтому сейчас пытается найти на нее средства из другого "кармана" компаний-инициаторов, а также других игроков отрасли, резко выступая против идеи субсидирования нефтедобычи, например, за счет средств ФНБ", — рассуждает он.

В свою очередь, ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров полагает, что в таком виде, как представлено в статье, этот механизм вряд ли будет реализован, так как в этом случае одни компании будут спонсировать деятельность других.

"Это противоречит здравому смыслу и принципам рыночной экономики", — считает он.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Система налогообложения нефтяной отрасли на текущий момент насчитывает до 20 различных режимов с учетом начала действия в этом году пилотного проекта по налогообложению финансового результата, в котором по прогнозам будут участвовать месторождения с совокупной добычей до 4% от общей добычи нефти в России. В этой ситуации новый налог окажет на отрасль негативное влияние, полагают эксперты.

"Если теоретически налоговые льготы будут компенсированы только за счет введения НДПИ на ПНГ, ставка налога, по нашим расчетам, составит 8,5 долларов за тысячу кубометров. В результате EBITDA интегрированных нефтяных компаний в 2020 году снизится на 0,2–1,5% при текущих котировках фьючерсов на нефть, при этом более других пострадает "Сургутнефтегаз", а менее других это почувствует "Татнефть", — пишут аналитики "ВТБ Капитала" в своем обзоре.

Однако с точки зрения бюджета важно, чтобы выручка была хорошо прогнозируемой, особенно в части нефтегазовых доходов, отмечает Глазова. Механизм НДПИ эту задачу выполняет хорошо, поэтому этот вариант обсуждается в первую очередь. Но если его повысят для всех, разумеется, отрасль будет недовольна. Ведь в случае с повышением НДПИ эффект изменения механизма распространился на всех переработчиков, а льготы на Приобское получат лишь "Роснефть" и "Газпром нефть".

Использование НДПИ как инструмент финансирования компенсаций платежей по демпферному механизму на топливном рынке создало, на наш взгляд, опасный прецедент, согласен Мурадян. "Уже сейчас у отдельно взятой нефтедобывающей компании может вырасти ставка налогообложения из-за конъюнктурного изменения на топливном рынке, никак не связанного с нефтедобычей", — заключил он.