МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила приобретение испанской Repsol 50,01% в дочернем предприятии "Газпром нефти" — ООО "Карабашские-6", говорится в сообщении ведомства.

"Служба рассмотрела ходатайство о… приобретении компанией "Репсол Эксплорасьон, С.А." у ПАО "Газпром нефть" 50,01% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Карабашские-6", и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в решении ФАС.

Согласно данным "БИР-Аналитик", "Карабашские-6" является дочерним предприятием "Газпром нефти" и владеет лицензиями на участки Карабашский — 19, 26, 27, 17, 25 и 18 в Ханты-Мансийском автономном округе.

В конце 2018 года сообщалось, что "Газпром нефть" и Repsol стали владельцами геологической компании "АСБ ГЕО" с долями 49,99% и 50,01% соответственно. Согласно данным "Росгеолфонда", "АСБ ГЕО" принадлежат лицензии на участки Карабашский 83 и 10 и Березовский 10 в ХМАО. В 2017 году "Газпром нефть" приобрела у Repsol 25,02% акций компании "Евротэк-Югра", владеющей семью лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых в ХМАО. В апреле 2018 года "Евротэк-Югра" получила лицензию на шесть участков Карабашской зоны ХМАО с потенциалом добычи 15-25 миллионов тонн нефтяного эквивалента.