ВАШИНГТОН, 22 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп обсудит с немецким канцлером Ангелой Меркель на саммите G7 "зависимость Германии от российского газа", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Торговля будет очень важной темой, также они обсудят энергетическую безопасность и зависимость Германии от российских источников газа", — сказал собеседник.

США ранее высказывались против строительства газопровода "Северный поток 2", по которому российский газ должен пойти в Германию, и грозили санкциями участникам проекта. Под энергетической безопасностью в Европе США традиционно понимают политику сокращения поставок российских энергоресурсов.