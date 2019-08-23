МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания (ФСК) в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 24,6%, до 50,7 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка в январе-июне составила 115 миллиардов рублей, что на 2,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 6,6%, до 73,8 миллиарда рублей.

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основным акционером ФСК является госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций, напрямую Росимуществу принадлежит 0,59% акций, миноритарным акционерам — 19,28% акций.