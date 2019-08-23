МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 176,641 миллиона рублей, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка компании за период выросла незначительно, на 0,73%, в годовом выражении и составила 6,794 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 326,605 миллиона рублей, увеличившись в 2,3 раза.

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входит 7 ТЭЦ, 2 энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал/ч.