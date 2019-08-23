ВАРШАВА, 23 авг — ПРАЙМ. Польша с 2022 или 2023 года собирается покупать в США крупные объемы сжиженного природного газа (СПГ), заявил в пятницу журналистам зампред правления польского государственного энергетического концерна PGNIG Мачей Вожняк.

Он отметил, что Польша в настоящее время активно покупает сжиженный газ. "С начала работы терминала в Свиноуйстье (на Балтийском море) мы получили уже 67 танкеров, в том числе 8 из США, 8 из Норвегии, а остальное из Катара", — сказал Вожняк.

"Скорее всего, с 2022, а с 2023 года точно, мы готовимся приобретать в США очередные миллионы тонн сжиженного газа", — заявил он.

При этом Вожняк утверждает, что американский сжиженный газ имеет конкурентную цену по сравнению с российским природным газом, поставляемым по трубопроводу. "Абсолютно конкурентная цена в сравнении с газом, который мы получаем от восточного партнера", — сказал он.

Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. В 2018 году PGNiG снизила импорт газа из России на 6,4%, или на 0,62 миллиарда кубометров – примерно до 9,04 миллиарда кубометров

Недавно PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в период 2019–2022 годов ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн СПГ в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.

Вожняк заявлял, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем российский газ.