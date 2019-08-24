МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил министерству энергетики РФ при подготовке программы развития угольной промышленности предусмотреть глубокую переработку угля в регионах добычи, включая производство из него сжиженных газов и водорода, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Минэнерго России при подготовке долгосрочной программы развития угольной промышленности Российской Федерации предусмотреть мероприятия по глубокой переработке угля в регионах его добычи, обратив особое внимание на потенциал развития производства из угля сжиженных газов и водорода. Срок – 30 сентября 2019 года", — говорится в тексте поручений.

Добавляется, что ответственным назначен глава Минэнерго Александр Новак.