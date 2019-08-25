ДУШАНБЕ, 25 авг — ПРАЙМ. Программа реконструкции стартовала на Кайраккумской ГЭС на севере Таджикистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Елена Ахмедова.

"Финансовый пакет в размере 196 миллионов долларов, сформированный ЕБРР, способствует завершению программы климатически устойчивой реконструкции данной ГЭС, которая поможет Таджикистану улучшить свое электроснабжение", — сказала она.

Как рассказала собеседница агентства, финансирование осуществляется со стороны ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, Зеленого климатического фонда, Пилотной программы по климатустойчивости Климатических инвестиционных фондов, Австрии и Великобритании. По ее данным, Кайраккумсккая ГЭС поставляет электроэнергию более чем для 500 тысяч человек.

"Мероприятия по реконструкции на данном гидроузле, возведенном 60 лет тому назад, включены работы на бетонной плотине и установку стальных компонентов гидравлических узлов, турбин и электромеханического оборудования для шести гидроагрегатов. Полная реконструкция обеспечит увеличение установленной мощности станции со 126 МВт до 174 МВт", — сообщила Ахмедова. Она отметила, что модернизация предусматривает внедрение инновационных мер по устойчивости к изменению климата.

Также модернизация позволит увеличить потенциал таджикского гидроэнергетического оператора в части прогнозирования и оценки климатических рисков и управления ими путем внедрения передовой международной практики таких стран, как Канада.

Таджикистан является одной из стран, наиболее уязвимых к изменению климата. Гидрология его ледников и, как следствие, гидроэнергетический сектор очень чувствительны к последствиям изменения климата, и проект является примером того, как тщательно продуманные инвестиции могут сделать гидроэнергетику более устойчивой. Эта модель может быть распространена на всю страну и регион.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в различные секторы экономики Таджикистана почти 670 миллионов евро. Банк также поддерживает усилия Таджикистана по адаптации к последствиям изменения климата.