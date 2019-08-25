КИЕВ, 25 авг — ПРАЙМ. Объемы поставок дизеля из РФ на Украину демонстрируют в августе снижение в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20%, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

Правительство Украины с 1 августа ввело спецпошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо. Ряд его крупнейших импортеров заявили о намерении прекратить из-за этого поставки топлива из РФ.

"В августе объемы поставок дизеля с РФ уменьшатся где-то вдвое и составят около 20% нашего рынка (а не 45%, как было ранее). Зато увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений", — написал Герус в воскресенье.

По его словам, никакого дефицита нет, цены на дизтопливо снизились. "Это свидетельствует, что решение было продумано, введено правильно, своевременно и эффективно имплементировано", — отметил он.