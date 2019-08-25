МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Иран требует у Запада разрешение экспортировать не менее 700 тысяч баррелей нефти в сутки, если европейские страны хотят договориться с Тегераном о сохранении ядерной сделки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранских чиновников.

"В качестве жеста доброй воли и шага к созданию пространства для переговоров мы отреагировали на предложение Франции. Мы хотим экспортировать 700 тысяч баррелей нефти в сутки и получать деньги наличными… и это только для начала. Экспорт должен достичь 1,5 миллиона баррелей в сутки ", — заявил один из чиновников агентству.

Кроме того, иранские чиновники заявили, что Тегеран не намерен вести переговоры о своей ракетной программе, а также о праве Ирана на обогащение урана и о ядерном топливном цикле.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.