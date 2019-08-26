МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Иркутскэнерго" по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,471 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 1,2% в годовом выражении и составила 62,766 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 7,7%, до 8,84 миллиарда рублей.

"Иркутскэнерго" — российская энергокомпания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику.