МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток-2" построен на три четверти, в настоящее время работы продолжаются в России и Германии, говорится в сообщении оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.

"По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 километров газопровода "Северный поток-2". Это около 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода. Строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в водах Германии и Финляндии. Продолжается укладка труб в территориальных водах России. Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе", — говорится в сообщении.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер также прокомментировал достижение Nord Stream 2 AG знакового рубежа. "Северный поток-2" перешел в последнюю четверть!", — подчеркнул он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер компании — "Газпром".