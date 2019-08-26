МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Цены производителей на автомобильный бензин в июле в России снизились в месячном выражении на 0,8% против роста на 8,6% в июне, говорится в материалах Росстата.

"В июле по сравнению в июнем цены производителей на бензин автомобильный в среднем снизились на 0,8%. В 10 субъектах Российской Федерации бензин стал дешевле – от 0,1% в Омской области до 5% в Оренбургской области. В Ленинградской области цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне июня 2019 года. Его удорожание отмечено в 7 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) – от 1,2% в Саратовской области до 18,1% в Республике Саха (Якутия)", — говорится в статистике цен производителей.

По сравнению с декабрем 2018 года бензин подешевел на 5,6%, а по сравнению с июлем прошлого года — на 8%.

Отмечается, что розничные цены в июле в среднем по РФ превышали цены производителей в 2,1 раза против 1,9 раза в июле 2018 года.

Ранее в августе Росстат сообщал, что рост розничных цен на бензин в России замедлился в июле до 0,2% в месячном выражении против 0,7% в июне.