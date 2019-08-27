МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая компания Eni в лице своей дочерней компании в Нигерии NAOC открыла крупное месторождение газа и конденсата на глубоких участках месторождений Obiafu-Obrikom в дельте реки Нигер, говорится в сообщении Eni.

"Запасы месторождения составляют около одного триллиона кубических футов газа и 60 миллионов баррелей попутного конденсата в глубоких залежах. У месторождения есть дополнительный потенциал, который будет оценен в дальнейшем", — говорится в сообщении.

По оценкам компании, через скважину Obiafu-41 можно извлекать свыше 100 миллионов кубических футов газа в день и 3 тысячи баррелей в день попутного конденсата. Компания отмечает, что скважина будет немедленно введена в эксплуатацию для увеличения добычи газа NAOC.

Итальянская нефтегазовая компания Eni образована в 1953 году. Компания работает в 83 странах мира и входит в топ-15 крупнейших промышленных мировых компаний. Eni работает в Нигерии с 1962 года. В 2018 году добыча углеводородов Eni в стране составила 100 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.