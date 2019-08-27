МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. BP сообщила о продаже всех своих активов на Аляске на сумму в 5,6 миллиарда долларов оператору штата Hilcorp Alaska, говорится в сообщении BP.

"Сегодня BP объявила, что согласилась продать весь свой бизнес на Аляске Hilcorp Alaska… Согласно условиям соглашения, Hilcorp купит все доли участия BP на общую сумму 5,6 миллиардов долларов", — говорится в релизе компании.

Ожидается, что сделка будет завершена в 2020 году при условии получения одобрения со стороны штата и федерального правительства. Hilcorp выплатит 4 миллиарда долларов в краткосрочной перспективе, а оставшиеся 1,6 миллиарда долларов — с получением выручки от покупки.

Продажа будет включать в себя весь добывающий и перерабатывающий бизнес в штате. По словам исполнительного директора BP Боба Дадли (Bob Dudley), продажа активов связана с реструктуризацией компании, которая стремится развивать свою деятельность на других месторождениях.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. BP начала работать на Аляске в 1959 году, когда пробурила скважину для нефтяного месторождения в заливе Прудхо (Prudhoe). Добыча нефти из залива началась спустя семь лет. В настоящее время 1,6 тысячи сотрудников связаны с бизнесом BP на Аляске.