МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Квадры" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,54 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от продаж за отчетный период увеличилась на 4,6%, до 29,1 миллиарда рублей. Прибыль от операционной деятельности составила 3,066 миллиарда рублей, снизившись на 35%.

Энергокомпания "Квадра" работает в 10 областях ЦФО — Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, компания эксплуатирует 340 котельных и тепловых сетей общей протяженностью 5,34 тысячи километров. Общая установленная электрическая мощность компании — 2,95 ГВт, тепловая — 14,5 тысячи Гкал.ч.