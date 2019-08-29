МОСКВА, 29 авг ПРАЙМ. Правительство РФ в текущем году проведет аукцион на лицензию на Хамбатейское газоконденсатное месторождение федерального значения в Ямало-Ненецком АО, наиболее вероятным претендентом на лицензию является "Газпром нефть", пишет в четверг газета "Коммерсант".

Распоряжение о проведении аукциона, по данным издания, было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в конце августа. Извлекаемые запасы месторождения по категории C1+C2 составляют 34 миллиарда кубометров газа и 2,6 миллиона тонн газового конденсата, а ресурсы по категории D0 (подготовленные) — 247 миллиардов кубометров газа и около 20 миллионов тонн конденсата. Стартовый платеж на аукционе составит более 1,8 миллиарда рублей, пишет газета. В пресс-службе правительства отказались от комментариев, в Минприроды РФ изданию не ответили.

Участок находится в южной части Обской губы и относится к выделяемой "Газпромом" южной промышленной зоне, центральным для которой является Новопортовское месторождение. Лицензией на него владеет "Газпром нефть", и она же, по данным газеты, является наиболее вероятным покупателем Хамбатейского месторождения. Сейчас компания занимается консолидацией расположенных вокруг участков: Южно-Каменномысского, Южно-Новопортовского, Ростовцевского и Сурового месторождения. Суммарные ресурсы газа Южно-Новопортовского и Сурового участков — около 800 миллиардов кубометров.

"Газпром нефть" собирается утилизировать газ, как закачивая его в пласт, так и сдавая его в систему "Газпрома". Проект предполагает строительство газопровода через Обскую губу мощностью 20 миллиардов кубометров в год стоимостью 75 миллиардов рублей. Кроме того, для увеличения ресурсной базы близ "Нового порта" "Газпром нефть" в рамках обмена активами с "Новатэком" планирует получить Мало-Ямальское газоконденсатное месторождение. Также в мае нефтекомпания сообщала об открытии нового газового месторождения — Ближненовопортовского, отмечает издание.

В "Газпром нефти" и "Газпроме" газете не стали комментировать интерес к Хамбатейскому месторождению.