МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 878,644 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Прибыль за период, относящаяся к акционерам "Газпрома", составила 836,5 миллиарда рублей, увеличившись на 32,6%. Выручка от продаж составила 4,077 триллиона рублей, увеличившись на 2,6% в годовом выражении.

Чистый долг "Газпрома" по МСФО в первом полугодии уменьшился на 15%, до 2,56 триллиона рублей, говорится в анализе руководства отчетности компании.

"Чистая сумма долга уменьшилась на 15%, с 3,014 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года до 2,557 триллиона рублей по состоянию на 30 июня 2019 года. Данное изменение в основном связано с увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов", — говорится в анализе.

Группа "Газпром" в июле 2019 года привлекла кредит у Газпромбанка на сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2022 году, сообщается в отчетности по МСФО.

"В июле 2019 года группа заключила соглашение о привлечении долгосрочного кредита от "Газпромбанк" (акционерное общество) на сумму 10 миллиардов рублей с процентной ставкой, размер которой устанавливается при заключении каждой кредитной сделки, и сроком погашения в 2022 году", — говорится в отчете.

Также сообщается, что в июле 2019 года группа привлекла долгосрочные кредиты от неназванного российского банка на сумму 200 миллионов евро с процентной ставкой в размере 2,05% и сроком погашения в 2022 году в рамках договора, заключенного в июне 2019 года.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.