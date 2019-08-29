МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Газпром" в 2019 году в рамках дела о признании в Англии решения арбитража Стокгольма по спору российской компании с "Нафтогазом" внес обеспечительные платежи на сумму 345 миллионов долларов, говорится в отчете "Газпрома" по МСФО.

"В рамках производства по делу о признании (в Англии — ред.) и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража ПАО "Газпром" в 2019 году внесло на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса обеспечительные платежи в общем размере 345 миллионов долларов США", — сообщила компания.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка 2 миллиардов долларов), российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" эти решения обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года. Вместе с тем "Нафтогаз" пытается принудительно взыскать с "Газпрома" эти средства в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

В частности в Великобритании Высокий суд Англии и Уэльса в марте 2019 года приостановил дело о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом" о транзите до окончания производства в Апелляционном суде округа Свеа, Швеция.

В отчете также отмечается, что в Люксембурге "Газпром" прорабатывает возможность обжалования решения суда, отклонившего в июле ходатайство компании об отмене ареста ее активов в стране в рамках спора с "Нафтогазом".