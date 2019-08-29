МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Группа "Газпром" в июле-августе привлекла долгосрочный кредит от иностранного банка на сумму 1 миллиард евро и сроком погашения в 2024 году, говорится в отчете компании по МСФО.

"В июле-августе 2019 года группа привлекла долгосрочный кредит от иностранного банка на сумму 1 миллиард евро с процентной ставкой в размере ЕВРИБОР + 2,1% и сроком погашения в 2024 году", — говорится в отчете.

Также "Газпром" сообщил, что в июле-августе 2019 года группа привлекла долгосрочные кредиты от консорциума банков на сумму 230 миллионов евро с процентной ставкой в размере ЕВРИБОР + 1,6% и сроком погашения в 2021 году в рамках договора, заключенного в декабре 2018 года. Агентом по сделке выступает "Интеза Санпаоло Банк Люксембург С.А.".

Кроме этого, группа "Газпром" в июле 2019 года привлекла кредит у Газпромбанка на сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2022 году.

"В июле 2019 года группа заключила соглашение о привлечении долгосрочного кредита от "Газпромбанк" (акционерное общество) на сумму 10 миллиардов рублей с процентной ставкой, размер которой устанавливается при заключении каждой кредитной сделки, и сроком погашения в 2022 году", — говорится в отчете.

Также сообщается, что в июле 2019 года группа привлекла долгосрочные кредиты от неназванного российского банка на сумму 200 миллионов евро с процентной ставкой в размере 2,05% и сроком погашения в 2022 году в рамках договора, заключенного в июне 2019 года.