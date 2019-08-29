МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Газпром" принял решение с 1 октября 2019 года повысить зарплаты рабочим в дочерних обществах и филиалах компании на 15%, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

"За производственными и финансовыми успехами, конечно же, стоят люди, которые их обеспечивают. Принято решение с 1 октября этого года на 15% повысить тарифные ставки рабочих, оплачиваемых на основе единой тарифной сетки в дочерних обществах, организациях и филиалах ПАО "Газпром", — сообщил Миллер на селекторном совещании ко дню работников нефтяной и газовой промышленности, текст выступления опубликован на сайте "Газпрома".

Как отметил глава "Газпрома", капитализация компании составляет более 80 миллиардов долларов, что в 1,5 раза больше, чем полгода назад. Также он напомнил, что в этом году "Газпром" выплатил акционерам рекордно высокие дивиденды за всю историю компании — 16,62 рубля на акцию. "Сейчас мы разрабатываем новую дивидендную политику — планируем в перспективе выплачивать 50% от чистой прибыли по МСФО", — подтвердил он.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в 2018 году выросла в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 1,456 триллиона рублей, дивиденды достигли 393,217 миллиарда рублей (27% чистой прибыли по МСФО).