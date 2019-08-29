МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Кузбасской топливной компании" (КТК) по МСФО в первом полугодии 2019 года составил 1,284 миллиарда рублей против 3,033 миллиарда чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Выручка в январе-июне сократилась на 8% — до 28,178 миллиарда рублей, основной причиной спада стало значительное снижение цен на экспортных рынках. Себестоимость продукции составила 27,003 миллиарда рублей, увеличившись на 9%, что в целом было обусловлено ростом цен на основные МТР и услуги потребляемых в процессе производства и транспортировки продукции.

Операционный убыток составил 579 миллионов рублей против 4,082 миллиарда рублей прибыли годом ранее. Валовая прибыль достигла 1,175 миллиарда рублей, снизившись в 4,8 раза. Показатель EBITDA в отчетном периоде сократился почти в 7,9 раза — до 649 миллионов рублей. Рентабельность по EBITDA снизилась до 2% с 17%, следует из релиза.

Чистый долг компании на конец июня составил 5,631 миллиарда рублей, увеличившись на 36% относительно результата конца 2018 года. При этом коэффициент чистый долг к EBITDA составил 0,91х против 0,39х. В рублях номинировано 57% задолженности кредитного портфеля. Общий долг достиг 21,274 миллиарда рублей (рост за первое полугодие составил 1,5%). Денежные средства и их эквиваленты снизились на 7% — до 15,643 миллиарда рублей.

Операционный денежный поток компании в январе-июне относительно аналогичного периода прошлого года упал в 3 раза и составил 736 миллионов рублей. Инвестиционный денежный поток в годовом сопоставлении сократился на 7%, составив 1,598 миллиарда рублей.

"Кузбасская топливная компания" — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в РФ. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру. В 2018 году компания увеличила добычу угля на 18% — до 15,66 миллиона тонн.