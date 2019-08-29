ВАРШАВА, 29 авг — ПРАЙМ. Польша договорилась продавать Украине газ, закупаемый в США, поставки будут осуществляться до конца 2019 года, говорится в сообщении польского энергетического концерна PGNiG.

"Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице", — говорится в сообщении.

По словам главы PGNiG Петра Вожняка, его компания намерена увеличивать объем экспорта газа на Украину и единственным препятствием является слабая пропускная способность газотранспортной системы. "PGNiG накопил обширные компетенции на рынке СПГ за последние три года. У нас есть возможность закупать СПГ на конкурентных условиях у надежных поставщиков со всего мира", — цитирует Вожняка пресс-служба PGNiG.

"Мы также зарезервировали полную мощность на терминале в Свиноуйсьце — мы ожидаем 39 поставок в следующем году — и располагаем имеющейся мощностью в системе газопроводов в Польше и на ее границах. В настоящее время единственным ограничением в развитии экспорта на Украину в еще большем масштабе является пропускная способность газопроводов в Польше в направлении Силезия-Подкарпатское воеводство. Мы ожидаем, что пропускная способность этих газопроводов будет расширена не позднее 2021 года", — добавил Вожняк.

Объем американского газа, предназначенного для экспорта на Украину, не уточняется.

Недавно польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в период 2019–2022 годов ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.

Глава польской PGNiG Петр Вожняк заявил, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем российский газ.