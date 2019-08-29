БЕРЛИН, 29 авг — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин выступили за ускорение переговоров о будущих контрактах на транзит газа через Украину, сообщили в четверг в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.

"Они (лидеры — ред) подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа", — говорится в сообщении ведомства.