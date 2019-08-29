МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Япония, которая является крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа, в июле получила первую партию СПГ из Китая, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, груз объемом 70,56 тысячи тонн СПГ был отправлен с терминала Хайнаня, которым управляет государственная китайская компания CNOOC Ltd. Он прибыл на терминал возле города Нагоя в Японии, которым управляют японские компании Toho Gas и JERA.

Как пишет агентство, это первая поставка СПГ из Китая в Японию с 1988 года, когда японские власти начали публиковать статистику по экспорту и импорту. "Данная отгрузка демонстрирует растущую гибкость азиатского рынка СПГ", — отмечает агентство.

Китай стал вторым по величине в мире покупателем СПГ на фоне роста потребления газа внутри страны. Однако страна начала реэкспортные поставки на фоне снижения потребления газа в летний период, а японские клиенты покупают его, чтобы сократить свои расходы на энергоносители. По данным агентства, партия СПГ из Китая обошлась значительно дешевле, чем страна в среднем тратила в июле на закупку энергоносителей.

Япония является крупнейшим в мире покупателем СПГ. По последним данным, которые сообщали СМИ в прошлом месяце, общий объем импорта СПГ Японии в июне составил 5,2 миллиона тонн, что на 6,3% ниже показателя годичной давности.